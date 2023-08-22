Недавно заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев заявил, что процесс мобилизации в Украине соблюдается в соответствии с законодательством. Однако если ситуация будет требовать, государство может призвать на военную службу всех граждан. Адвокат раскрыл, что может измениться во время тотальной мобилизации.

По словам эксперта, "самое страшное уже произошло", ведь в Украине уже объявлена всеобщая мобилизация. Она предполагает, что призвать на службу можно любого мужчину, который по состоянию здоросья может нести службу на фронте.

То есть, служил человек или нет, не имеет значения - любого могут забрать на фронт в рамках мобилизации. По словам адвоката, могут сократить список отстрочек или же вообще их отменить.

К тому же эксперт подчеркнул, что таких понятий, как тотальная мобилизация и волны мобилизации - не существуют в нормативных актах.

Следует также отметить, что в Верховной Раде в рамках мобилизации был зарегистрирован законопроект под номером 9566. Согласно этому законопроекту, депутаты предлагают рассмотреть возможность предоставления сотрудникам жилищно-коммунальных предприятий, объединений совладельцев многоквартирных домов и других организаций, обеспечивающих обслуживание жилых домов, право подавать информацию о призывниках и военнообязанных к военкоматам и передавать повестки.

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