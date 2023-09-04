Украинцы пожаловались на жестокое обращение со стороны персонала и врачей учреждения.

Представители регионального отдела в Черниговской области совершили мониторинговый визит в Крупичпольское отделение стационарного ухода. В ходе проверки было обнаружено ряд нарушений. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

В этом отделении оказывают помощь одиноким гражданам, которые согласно заключению ЛКК не могут самостоятельно обеспечивать свое обслуживание через состояние здоровья и нуждаются в постоянном внешнем уходе и поддержке, социально-бытовых, социально-медицинских и других социальных услуг.

Это отделение в прошлом году в марте пострадало от обстрелов, что привело к его частичному повреждению.

Во время посещения отделения находилось 22 подопечных, среди которых 7 человек с инвалидностью.

В ходе мониторинга были обнаружены следующие нарушения:

Представление жалоб подопечных на жестокое и достоинство унижающего обращения со стороны персонала во время опроса.

Несправедливые условия пребывания, такие как неприятный запах, неудовлетворительный внешний вид подопечных, отсутствие регулярной замены матрасов, особенно для находящихся в кроватях больных.

Отсутствие возможности выхода лежачих подопечных на свежий воздух.

Отсутствие индивидуальных реабилитационных программ для лиц с инвалидностью, отсутствие включенности всех помещений.

Несоблюдение стандартов жилой площади в многоместных комнатах, где проживают лица с инвалидностью, использующие инвалидные коляски.

Отсутствие должного укрытия при воздушных тревогах.

Отсутствие вариативных видов досуга, кроме телевизора и прогулок.

Отсутствие информации на стендах о правах подопечных, контактные данные линий для обращений в случае нарушений их прав и интересов.

Для устранения выявленных нарушений и поддержки прав и свобод подопечных соответствующие письма и акты реагирования будут направлены компетентным органам.

Последние новости Украины:

Напомним, где россияне продолжают наступление и есть ли у них успех.

Также сообщалось, что ВСУ выбили россиян из очень важного населенного пункта.

Кроме того, Politeka.net писала о важном прорыве ВСУ на Юге.