Представители регионального отдела в Черниговской области совершили мониторинговый визит в Крупичпольское отделение стационарного ухода. В ходе проверки было обнаружено ряд нарушений. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
В этом отделении оказывают помощь одиноким гражданам, которые согласно заключению ЛКК не могут самостоятельно обеспечивать свое обслуживание через состояние здоровья и нуждаются в постоянном внешнем уходе и поддержке, социально-бытовых, социально-медицинских и других социальных услуг.
Это отделение в прошлом году в марте пострадало от обстрелов, что привело к его частичному повреждению.
Во время посещения отделения находилось 22 подопечных, среди которых 7 человек с инвалидностью.
В ходе мониторинга были обнаружены следующие нарушения:
- Представление жалоб подопечных на жестокое и достоинство унижающего обращения со стороны персонала во время опроса.
- Несправедливые условия пребывания, такие как неприятный запах, неудовлетворительный внешний вид подопечных, отсутствие регулярной замены матрасов, особенно для находящихся в кроватях больных.
- Отсутствие возможности выхода лежачих подопечных на свежий воздух.
- Отсутствие индивидуальных реабилитационных программ для лиц с инвалидностью, отсутствие включенности всех помещений.
- Несоблюдение стандартов жилой площади в многоместных комнатах, где проживают лица с инвалидностью, использующие инвалидные коляски.
- Отсутствие должного укрытия при воздушных тревогах.
- Отсутствие вариативных видов досуга, кроме телевизора и прогулок.
- Отсутствие информации на стендах о правах подопечных, контактные данные линий для обращений в случае нарушений их прав и интересов.
Для устранения выявленных нарушений и поддержки прав и свобод подопечных соответствующие письма и акты реагирования будут направлены компетентным органам.
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