Украинцы должны били получить 100 евро на каждого члена семьи, но денежная помощь не была выплачена до сих пор.

Украинцам продолжают выплачивать денежную помощь. К примеру, денежная помощь предоставляется от международных организаций ООН и ЮНИСЕФ. Также денежная помощь выплачивается странами Европы, где приют нашли миллионы украинцев. Однако стало известно, что украинские беженцы в одной из европейских стран до сих пор не получили денежную помощь.

Речь идет об Испании. В июне центральные власти обещали, что самые уязвимые слои украинцев получат денежную помощь из фонда на сумму 52,8 миллиона евро. Согласно заявлению испанского правительства, каждая семья, принадлежащая этой категории, будет получать ежемесячно денежную помощь в 100 евро на каждого ребенка.

Однако в настоящее время денежная помощь еще не началась в Валенсийском регионе, Каталонии и Мадриде. Местные СМИ сообщают, что до сегодняшнего дня от восьми регионов еще не поступило ни одного из обещанной денежной помощи.

В конце ноября началась прием заявок от украинцев, зарегистрированных в Мадриде, а в декабре – в Валенсийском регионе и Каталонии. Правительство Каталонии заявило, что на данный момент получило более 6000 заявок на получение денежной помощи, но они еще не были проработаны.

Региональные чиновники Каталонии и Мадрида указывают на задержку денежной помощи и обвиняют в этом центральное правительство и сложность необходимой документации. Министерство инклюзии утверждает, что выполнило свои обязательства, и теперь ответственность за использование денежной помощи лежит на региональных администрациях.

Источник: Associated Press.

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