Сотрудники Службы безопасности Украины арестовали украинское имущество российского генерал-полковника Валерия Капашина. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Капашин – начальник федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при министерстве промышленности и торговли рф. В Украине он имел более 20 коммерческих объектов, более 3 тыс. квадратных метров жилой недвижимости и 17 земельных участков в Полтавской области.
В частности, заблокирован дом семьи генерала, премиальные отели и рестораны, офисные и торгово-развлекательные центры общей площадью почти 30 тыс. кв.м. Имущество, принадлежавшее Капашину, было оформлено на имя его дочери и зятя, которые сначала проживали в Украине, но перед полномасштабным вторжением выехали в рф и стали гражданами государства-агрессора.
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По данным СБУ, российский генерал использовал своих родственников на Украине для легализации полученных от коррупционных схем в Москве средств. А доходы "семейного" бизнеса родственники Капашина направляли для финансирования "инвестиционных" проектов в России и оккупированном Донбассе.
По адресам офисных и жилых помещений, принадлежащих семье генерала оккупационных войск, провели обыски, в результате которых обнаружили российскую военную форму, запрещенную символику, пропагандистскую литературу, кремлевские награды и т.д.
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