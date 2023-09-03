В городе Украинка, который находится в Обуховском районе, для детского сада "Хоровод" было построено укрытие. Однако оказалось, что это сооружение не имеет надлежащего туалета для нормального использования из-за отсутствия двери.

Об этом сообщили в Telagram-канале OBUKHIVFIRST.

Согласно сообщению, городской голова Александр Туренко высказался об обеспечении детей и подчеркнул, что "о детях позаботились". Но оказалось, что в укрытии для детского сада построили туалеты без дверей.

Ситуация вызвала волну возмущения после завершения строительства укрытия. Был высказан вопрос, почему не были обеспечены адекватные перегородки с дверью в туалетных помещениях. Отмечалось, что это не требует больших затрат.

Пользователи также выражали сомнение, как именно чиновники представляют себе ситуацию. Отсутствие надлежащих условий для детей вызвало негодование, поскольку фотографии демонстрируют недостатки проектирования.

"Почему нельзя сразу делать нормальные перегородки с дверью в туалетных комнатах? Это не большие расходы. Вот посадить на тот унитаз должностных лиц сразу двух рядом за компанию, а рядом еще двоих поставить руки мыть", "Это позорно!!! Нужно, чтобы при приеме работы, тот кто это утверждал испытал унитаз при присутствии комиссии!!!", "Это превращает собственно интимный процесс в травматический. У детей".

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