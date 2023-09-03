В городе Украинка, который находится в Обуховском районе, для детского сада "Хоровод" было построено укрытие. Однако оказалось, что это сооружение не имеет надлежащего туалета для нормального использования из-за отсутствия двери.

Об этом сообщили в Telagram-канале OBUKHIVFIRST.

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Согласно сообщению, городской голова Александр Туренко высказался об обеспечении детей и подчеркнул, что "о детях позаботились". Но оказалось, что в укрытии для детского сада построили туалеты без дверей.

Ситуация вызвала волну возмущения после завершения строительства укрытия. Был высказан вопрос, почему не были обеспечены адекватные перегородки с дверью в туалетных помещениях. Отмечалось, что это не требует больших затрат.

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Пользователи также выражали сомнение, как именно чиновники представляют себе ситуацию. Отсутствие надлежащих условий для детей вызвало негодование, поскольку фотографии демонстрируют недостатки проектирования.

"Почему нельзя сразу делать нормальные перегородки с дверью в туалетных комнатах? Это не большие расходы. Вот посадить на тот унитаз должностных лиц сразу двух рядом за компанию, а рядом еще двоих поставить руки мыть", "Это позорно!!! Нужно, чтобы при приеме работы, тот кто это утверждал испытал унитаз при присутствии комиссии!!!", "Это превращает собственно интимный процесс в травматический. У детей".

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