"ПриватБанк" является известным финансовым учреждением, обслуживающим значительную часть населения Украины. Несмотря на популярность и доступность, некоторые клиенты могут столкнуться с определенными трудностями при использовании его услуг.

На специализированном веб-ресурсе Минфина был размещен отзыв, что касается "ПриватБанка", и имеет отрицательный оттенок о работе учреждения.

Клиентка "ПриватБанк" рассказала, что оформила своему ребенку карточку "Юниора", на которую постоянно поступали деньги. Недавно на карту поступила большая сумма на срочные нужды, но снять их не удалось. Из-за этого возникла очень досадная ситуация. Потому клиентка "ПриватБанк" попыталась узнать у оператора, в чем дело.

На горячей линии банка ей объяснили, что на карточке Юниора существуют ограничения на расходные операции в месяц до 50 тысяч. При этом при оформлении карты ее не предупредили об этом. На сайте "ПриватБанк" также не было указано этой информации.

"Теперь я оказалась в очень сложной ситуации, поскольку не могу ни снять деньги, ни перевести их на свою карточку. Ждать до 1 числа нет возможности. Даже не знаю, что делать. Как бы я знала об ограничениях, конечно, пользовалась бы своей картой. Это ведь не кредитные средства, а личные. Работники банка ответили, что помочь ничем не могут…", - добавила клиентка "ПриватБанк".

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Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.

Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.

Также Politeka.net писала, что "ПриватБанк" без причин закрыл счета украинца, вспыхнул скандал.