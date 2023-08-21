Мошенник вместе с сообщниками провернул в столице схему на 58 тысяч долларов США.

Правоохранители в Киеве задержали и объявили подозрение 18-летнему молодому человеку родом из Запорожской области, который организовал фейковый обменник валют. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

По данным расследования, в Шевченковском районе столицы подозреваемый вместе с сообщниками обустроил фейковый пункт обмена валют. Чтобы найти потенциальную жертву, злоумышленники разместили объявления об обмене валют в Интернете.

Муж с женой, собиравшихся обменять 58 тысяч долларов США, откликнулись на указанное объявление. Мошенники сначала несколько раз меняли место встречи с пострадавшими, а в результате привели их к своему фейковому обменнику.

Подозреваемый получил деньги от супругов якобы для совершения обмена, после чего скрылся из помещения через тайный выход, прихватив с собой валюту. Но стражам порядка удалось задержать злоумышленника «по горячим следам».

18-летнему мошеннику объявили о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем обмана, совершенного по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

По данным прокуратуры, выясняются другие лица, принимавшие участие к этой преступной схеме, для дальнейшего привлечения их к уголовной ответственности.

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