Продолжаются дальнейшие следственные и оперативные действия по раскрытию всех лиц, причастных к этому преступлению, и их привлечению к ответственности.

Согласно заключенному контракту, был произведен капитальный ремонт одного из детских оздоровительных лагерей, расположенного в Киевской области. Результатом ремонта стало восстановление детского лагеря с убытком на сумму 3,5 млн. грн. Подробности коррупционной схемы на детях сообщили в пресс-службе Нацполиции.

По расследованию оперативников управления стратегических расследований Нацполиции в Киеве совместно с Подольской окружной прокуратурой Киева, должностные лица лагеря и предприятие-подрядчик заключили договор на ремонтные работы в жилых корпусах для детей.

Это было сделано с целью присвоения средств из бюджета. Для этого в акт выполненных работ были внесены недостоверные данные, касающиеся завышения стоимости и объема работ.

Несмотря на отличия в реальных данных, тогдашний руководитель детского оздоровительного лагеря подписал все официальные документы, на основании которых подрядная компания безосновательно получила на свой счет средства полностью. Ущерб, причиненный этим преступлением, составил более 3,5 млн грн.

Эксдиректора оздоровительного лагеря сообщили о подозрении по статье 191 части 4 и 5 (расход бюджетных средств в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются дальнейшие следственные и оперативные действия по раскрытию всех лиц, причастных к этому преступлению, и их привлечению к ответственности.

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