Сейчас проводятся служебные действия и ищут наличие в действиях украинцев признаков преступления, предусмотренного ст.358 УКУ.

На пункте пропуска "Вилок" в Закарпатской области были задержаны двое мужчин призывного возраста, которые пытались выдать себя за "волонтёра" и "иностранца" с целью выезда за границу. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

По сообщению пограничников, на пункте пропуска "Вилок" был задержан 41-летний житель Ирпеня Киевской области. Мужчина утверждал, что является волонтером и планирует уехать за границу. Однако при проверке его документов обнаружилась лживость этой истории. Позже оказалось, что он приобрел "документ" через один из Telegram-каналов.

21 августа на том же пункте пропуска был задержан 27-летний житель Закарпатья. Он продемонстрировал штамп, который, похоже, подтверждал его регистрацию в Консульстве Украины в Венгрии и выдавал себя за "иностранца". Однако впоследствии оказалось, что этот документ был подделан.

Учитывая, что действия этих граждан могут иметь признаки преступления по статье 358 Уголовного кодекса Украины относительно подделки документов, печатей, штампов и их незаконного использования, пограничные службы сообщили об этом полиции.

Также на границе с Венгрией разоблачили двух уклонистов, которые незаконно пытались скрыться из Украины.

Одного ухилянта задержали во время проверки документов пассажиров легкового автомобиля, следовавшего на выезд из Украины. Вместо паспорта парень предоставил свидетельство о рождении 15-летнего юноши.



Другого правонарушителя обнаружили во время проверки пассажиров поезда "Мукачево – Будапешт". 24-летний киевлянин намеревался пересечь границу как лицо, являющееся опекуном женщины с инвалидностью.

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