Женщина, работавшая "секретаршей" гауляйтера Купянщины во время оккупации, была обнаружена и задержана в Прикарпатье после почти года укрытия там. Об этом рассказал начальник следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

В ходе оккупации эта безработная женщина приняла решение работать личным секретарем для "председателя временной гражданской администрации Купянского района" по имени Максим Губин, которого назначили оккупанты. Ее обязанности включали прием входящей корреспонденции для подписи Губина и выполнения его личных задач.

Однако Губин бежал в россию и скрывается там. В то же время его коллега покинул женщину в Украине, не беря ее с собой. После того, как украинская армия освободила Купянск, женщина скрывалась в Ивано-Франковске среди переселенцев. На рф ехать почему-то не захотела. В Ивано-Франковске она была найдена, задержана и сообщили ей о подозрении.

"А вот свою секретаршу гауляйтер покинул в Украине, за паребрик с собой не взял. Так что когда украинская армия освободила Купянск, коллаборантка почему-то решила спрятаться в "тылу врага" – нашла себе убежище в Ивано-Франковске и отсиживалась там почти год. Там мы ее и нашли – задержали, сообщили о подозрении. Теперь она под следствием, а дело в суде. Зло будет наказано", – подытожил Сергей Болвинов.

Сотрудники правоохранительных органов подчеркнули, что дело расследуют, и женщину ждет судебная ответственность за ее действия.

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