В Киеве разоблачили схема хищения бюджетных средств, выделенных за закупку запчастей для машин скорой медицинской помощи.

Сообщено о подозрении 10 участникам организованной группы – директору, двум заместителям, начальнику службы материально-технического обеспечения коммунального объединения «Киевмедспецтранс», пяти директорам подконтрольных предприятий и еще одному участнику, контролировавшему их деятельность.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, их подозревают в завладении 12,6 млн грн бюджетных средств.



По данным расследования, должностные лица КО «Киевмедспецтранс» совместно с директорами пяти фирм и одним предпринимателем организовали схему, позволившую им завладеть бюджетными средствами, предназначенными для обеспечения работы карет скорой медицинской помощи в Киеве.





Для этого подозреваемые создали сеть подконтрольных предприятий, которые выигрывали тендеры на поставку автозапчастей для автомобилей скорой, а затем по завышенным ценам продавали эти запчасти коммунальному объединению.

Следствие установило, что было проведено 22 закупки запчастей и электрического оборудования для автомобилей скорой медицинской помощи по завышенным ценам. Как показали результаты комплексной товароведческой и судебной экономической экспертизы, разница составила более 12,6 миллиона гривен.

В настоящее время злоумышленникам должны избрать меру пресечения. Санкция статей, по которым им объявили о подозрении, предусматривает наказание в виде до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и конфискацией имущества.

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