В этот раз деньги были переданы не за то, чтобы сняться с воинского учета, а чтобы стать на него.

О подозрении по факту получения неправомерной выгоды объявили трем фигурантам: должностному лицу одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Черкасской области, представителю медицинского учреждения и гражданскому лицу.

Как сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора, подозреваемые получили взятку в размере 3000 долларов США. За эти средства злоумышленники обещали помочь с постановкой призывника на воинский учет, оформлением ему удостоверения о приписке к призывному участку.

Но схема дала сбой. 16 августа правоохранители задержали представителя медучреждения при передаче ему 1000 долларов, а ранее был зафиксирован факт передачи фигуранту 2 тыс. долларов.

В Нацполиции добавили, что фигуранты брали деньги за оформление документов, позволявших получить отсрочку от военной службы. Эти поддельные справки давали возможность отложить призыв на максимальный срок. Стоимость подготовки таких документов составляла 3000 долларов США.

В результате обысков в помещении районного военкомата, местах проживания и в транспортных средствах фигурантов были обнаружены средства в гривне и иностранной валюте на сумму свыше 2,5 млн грн, а также документы и "черновые" записи.



В настоящее время один из подозреваемых находится под стражей, а двум другим суд также должен избрать соответствующую меру пресечения.

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