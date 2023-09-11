Офицер своими действиями нанес ущерб государству на 5,4 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

По данным расследования, должностное лицо должно было приостанавливать выплаты военным, самовольно покинувшим воинскую часть и не вернувшимся на службу в течение трех дней. Несмотря на это, полковник безосновательно продолжал начислять зарплату даже тем военнослужащим, которые не являлись на службу в течение трех месяцев.

Как уточнили в Офисе Генерального прокурора, речь идет о бывшем начальнике Херсонского пограничного отряда Южного регионального управления ГНСУ. Подозреваемый с марта по июль прошлого года во время временной оккупации Херсонщины не осуществлял проверку наличия на службе личного состава пограничного отряда.

подозрение командиру воинской части

Военнослужащим, которые не выполняли свои обязанности, незаконно начисляли и выплачивали повышенное дополнительное финансовое вознаграждение. По материалам ГБР, начат процесс возмещения денег в бюджет.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение военного должностного лица к службе, которое повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения). Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

подозрение командиру воинской части

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