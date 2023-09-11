Командир воинской части безосновательно начислял выплаты подчиненным, которые долго не появлялись на службе.

Офицер своими действиями нанес ущерб государству на 5,4 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

По данным расследования, должностное лицо должно было приостанавливать выплаты военным, самовольно покинувшим воинскую часть и не вернувшимся на службу в течение трех дней. Несмотря на это, полковник безосновательно продолжал начислять зарплату даже тем военнослужащим, которые не являлись на службу в течение трех месяцев.

Как уточнили в Офисе Генерального прокурора, речь идет о бывшем начальнике Херсонского пограничного отряда Южного регионального управления ГНСУ. Подозреваемый с марта по июль прошлого года во время временной оккупации Херсонщины не осуществлял проверку наличия на службе личного состава пограничного отряда.

Военнослужащим, которые не выполняли свои обязанности, незаконно начисляли и выплачивали повышенное дополнительное финансовое вознаграждение. По материалам ГБР, начат процесс возмещения денег в бюджет.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение военного должностного лица к службе, которое повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения). Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Последние новости Украины:

Напомним, СБУ провели массовую облаву в Днепре, что известно об операции.

Как сообщала Politeka, украинец шпионил за ВСУ, которые готовились к наступлению.

Также писала Politeka, Служба безопасности Украины задержала бойца ВСУ.