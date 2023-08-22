10-летний мальчик по имени Богдан Скиданчук умер в Ровно из-за тяжелой главной травмы, вызванной падением штанги на него дома. Родители мальчика обвинили медицинский персонал в ненадлежащем исполнении обязанностей, что привело к трагическим последствиям.

Между тем, медицинские работники утверждают, что действовали согласно протоколу во всех этапах.

В больницу Богдан был доставлен 7 августа с травмой головы. По словам матери мальчика, Татьяны, на траура по поводу боли в голове медики порекомендовали назначить "Нурофен", заявив, что состояние ребенка не угрожает жизни. В ночь на 9 августа был назначен дополнительный препарат, мальчику после него стало хуже.

"Буквально после этого укола он стал покрываться пятнами. Я кричала, что это аллергия", – рассказала мама ребенка.

В результате начался отек левого и правого полушария мозга, и Богдана доставили в операционную, где провели трепанацию черепа для снижения давления. Однако мальчик так и не пришел в себя.

Отец Богдана Роман заявил, что им даже открыто предлагали донорство органов. Мальчик скончался 11 августа.

Заместитель главного врача по хирургической работе Игорь Дундюк заявил, что персонал больницы действовал в соответствии с протоколом. Он допустил, что задержка во времени лечения может являться фактором, но точное определение причины будет зависеть от судебно-медицинской экспертизы.

Полиция Ровенской области открыла досудебное расследование в отношении медицинского работника за ненадлежащее исполнение обязанностей, что имело тяжелые последствия для ребенка, согласно статье 140 часть 2 Уголовного кодекса Украины.

Источник: Суспільне.

Последние новости Украины:

Напомним, появились жуткие кадры и детали атаки врага.

Как Politeka.net сообщала, что в Киеве раздаются взрывы, поднимается черный дым: появились официальные детали и кадры с места.

Также сообщалось о следующей цели для ВСУ после увольнения Урожайного.