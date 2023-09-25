Решением Городоцкого районного суда во Львовской области признано, что вручение повестки местному жителю было незаконным, и суд решил, что государственный бюджет должен выплатить ему компенсацию в размере 20 тысяч гривен. Кроме того, в суде было доказано, что действия стражей порядка ухудшили состояние здоровья этого гражданина.

Это событие произошло 5 октября 2022 года в городе Городок Львовской области. Во время прогулки со своей собакой Андрея остановили правоохранители. Мужчина утверждает, что ему угрожали вручением повестки за нарушение ПДД (перешел дорогу за пределами перехода). Андрея задержали, одели наручники и доставили в фильтрационный центр, где вручили ему повестку в военкомат, а затем отвезли в полицейский отдел.

Андрей доказал в суде, что не нарушал правила дорожного движения и отменил штраф, наложенный на него. Также он заявил, что из-за действий полиции ухудшилось его состояние здоровья. Его слова подтвердила бригада скорой медицинской помощи, установившая существующий гипертонический криз.

Представители правоохранительных органов описали свою версию событий. Отмечали, что мужчина был во время задержания агрессивным, отказался предоставить документы и схватил полицейского, из-за чего ему были одеты кандалы.

Суд решил, что действия полицейских были незаконными и привели к моральному ущербу гражданину. А также суд признал вручение повестки незаконным и вынес решение о компенсации из государственного бюджета.

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