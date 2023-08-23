Мобилизация в Украине была продлена Верховной Радой еще на три месяца, поэтому адвокат решил разобрать и опровергнуть наиболее распространенные мифы.
Адвокат Роман Симутин рассказал , могут ли призвать в разгар мобилизации в Украине отца-одиночку.
В частности, адвокат рассказал о "мифе", который существует в период действия мобилизации в Украине: "Если я расстанусь и в решении суда пропишут, что несовершеннолетний ребенок проживает со мной - тогда я же не попадаю под мобилизацию в Украине?".
По словам Симутина, еще полгода назад ТЦК считало это основанием для условного предоставления статуса мужчины, самостоятельно воспитывающего ребенка в возрасте до 18 лет.
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Однако сейчас ТЦК требуют, в частности, решения суда о лишении матери родительских прав или установлении факта самостоятельного воспитания ребенка.
Также существует еще один распространенный миф, касающийся мужчин, у которых трое детей: «я – биологический отец трех несовершеннолетних детей, разведен. Я ведь не попадаю под мобилизацию в Украине?»
Симутун сообщил, что по отсрочке в период мобилизации в Украине по этому основанию есть четкое требование закона: «На содержании которых находятся трое или более детей».
"Ключевое слово – СОДЕРЖАНИЕ. Если вы не платите или у вас есть задолженность по уплате алиментов – вы подлежите мобилизации. А отсрочку будет иметь как раз мужчина, который женился на вашей бывшей жене", - сообщил адвокат.
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