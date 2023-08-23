Мобилизация в Украине продлится по меньшей мере до 18 ноября, а значит, стоит знать, имеет ли основание для отсрочки разведенный одинокий отец.

Мобилизация в Украине была продлена Верховной Радой еще на три месяца, поэтому адвокат решил разобрать и опровергнуть наиболее распространенные мифы.

Адвокат Роман Симутин рассказал , могут ли призвать в разгар мобилизации в Украине отца-одиночку.

В частности, адвокат рассказал о "мифе", который существует в период действия мобилизации в Украине: "Если я расстанусь и в решении суда пропишут, что несовершеннолетний ребенок проживает со мной - тогда я же не попадаю под мобилизацию в Украине?".

По словам Симутина, еще полгода назад ТЦК считало это основанием для условного предоставления статуса мужчины, самостоятельно воспитывающего ребенка в возрасте до 18 лет.

Однако сейчас ТЦК требуют, в частности, решения суда о лишении матери родительских прав или установлении факта самостоятельного воспитания ребенка.

Также существует еще один распространенный миф, касающийся мужчин, у которых трое детей: «я – биологический отец трех несовершеннолетних детей, разведен. Я ведь не попадаю под мобилизацию в Украине?»

Симутун сообщил, что по отсрочке в период мобилизации в Украине по этому основанию есть четкое требование закона: «На содержании которых находятся трое или более детей».

"Ключевое слово – СОДЕРЖАНИЕ. Если вы не платите или у вас есть задолженность по уплате алиментов – вы подлежите мобилизации. А отсрочку будет иметь как раз мужчина, который женился на вашей бывшей жене", - сообщил адвокат.

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