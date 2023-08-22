Эвакуация мирного населения продолжается в Купянском районе, пишет Politeka.net со ссылкой на Ювенальную полицию Украины.
Эвакуация населения, напомним, производится из населенных пунктов, которые подвергаются обстрелам и подлежат принудительной эвакуации.
«Особое внимание уделяется семьям, где есть дети», - подчеркивают в Ювенальной полиции.
Так, накануне, полицейскими ювенальной превенции, полицейскими Купянского районного отдела полиции совместно с волонтерами и представителями военной администрации Купянского района был эвакуирован 31 человек, среди них трое детей.
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«Полиция призывает жителей опасных районов эвакуироваться, пока это возможно», - обращаются правоохранители к украинцам.
Добавим, что в течение 20 и 21 августа из находящихся под постоянными обстрелами населенных пунктов Купянщины эвакуировали 30 человек, в том числе 5 детей и 1 человека с инвалидностью.
Всего с 9 августа эвакуировано около 600 человек, в том числе более 140 детей.
«Вниманию жителей Купянской общины, особенно, уязвимых категорий граждан: женщин с детьми, пожилых, больных и маломобильных.
С учетом сложной ситуации безопасности и увеличением количества обстрелов российскими террористическими войсками по территории Купянской общины, вы можете эвакуироваться в более безопасное место - г.Харьков с последующей возможностью перемещения в другие регионы Украины!», - говорилось в сообщении Купянской городской военной военной администрации.
При подготовке к эвакуации украинцев призывают не забывать собрать наиболее необходимые вещи, в том числе документы, деньги, лекарства и одежду.
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