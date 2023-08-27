Спецслужбы россии обратили внимание на ее деструктивный контент, после чего привлекли ее к сотрудничеству.

Поклонницу "русского мира", выполнявшую функцию информаторки для врага, задержали сотрудники Службы безопасности. Она снабжала российскую сторону информацию о расположении украинских военных подразделений в приграничных районах Сумщины. В пресс-службе СБУ сообщили, кем оказалась предательница.

Особый интерес для враждебной стороны представляла информация о дислокации подразделений Вооруженных сил Украины и Государственной пограничной службы, обеспечивающих защиту областного центра и границы на северо-восточных рубежах Украины.

Злоумышленницей оказалась пророссийски настроенная жительница Сумского района, которая активно распространяла собственные антиукраинские сообщения в запрещенных "Одноклассниках". Спецслужбы россии обратили внимание на ее деструктивный контент, после чего привлекли ее к сотрудничеству, обещая легальное получение российского гражданства и возможность выезда в Россию.

Людмила Кисляк – этническая россиянка, которая почти 40 лет прожила в Украине. Все это время, судя по всему, ждала здесь "русский мир".

Злоумышленница использовала различные методы для получения разведывательной информации, включая использование знакомых, наблюдение за объектами и распространение дезинформации.

Задержанной предъявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса, а суд определил ей меру пресечения в виде содержания под стражей. В случае признания виновной ему может грозить до 8 лет заключения.

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