ВСУ вошли в село Работино Запорожской области и начали эвакуацию мирных жителей.
Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр.
"Воины 47 бригады, с боем вошли в село Работино, организовали эвакуацию мирных жителей на БМП Брэдли", - заявила Маляр.
В пресс-службе 47 ОМБр сообщили, что ВСУ два месяца прорывали эшелонированную оборону оккупантов.
В сети появилось трогательное видео, как мама позвонила дочери после эвакуации из Работино - женщина полтора года прожила в оккупации.
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"Не стало воды. Не стало света. А потом не стало хлеба. Огородик мы посадили, бегали между выстрелами. Немного подкопнём картошечки, такое-сякое ели.
На мой 52-й день рождения у меня были шикарные подарки. Мне подарили пирожки с шелковицей (плачет). Подарили три буханки хлеба. Мама принесла букет роз. А кум принёс пол-ящика бубликов, которые нашёл у оккупантов", - говорит украинка на видео, которое трудно смотреть без слёз.
Важно отметить, что Работино официально не освобождено, северную и центральную часть контролируют ВСУ, однако в южной части - серая зона, бои продолжаются.
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