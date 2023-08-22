ВСУ вошли в село Работино Запорожской области и начали эвакуацию мирных жителей.

Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

"Воины 47 бригады, с боем вошли в село Работино, организовали эвакуацию мирных жителей на БМП Брэдли", - заявила Маляр.

В пресс-службе 47 ОМБр сообщили, что ВСУ два месяца прорывали эшелонированную оборону оккупантов.

В сети появилось трогательное видео, как мама позвонила дочери после эвакуации из Работино - женщина полтора года прожила в оккупации.

"Не стало воды. Не стало света. А потом не стало хлеба. Огородик мы посадили, бегали между выстрелами. Немного подкопнём картошечки, такое-сякое ели.

На мой 52-й день рождения у меня были шикарные подарки. Мне подарили пирожки с шелковицей (плачет). Подарили три буханки хлеба. Мама принесла букет роз. А кум принёс пол-ящика бубликов, которые нашёл у оккупантов", - говорит украинка на видео, которое трудно смотреть без слёз.

Важно отметить, что Работино официально не освобождено, северную и центральную часть контролируют ВСУ, однако в южной части - серая зона, бои продолжаются.

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