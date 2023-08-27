Некоторые украинцы в этом году могут остаться без субсидии, в ПФУ предупредили украинцев насчет денежной помощи.

В 2023 году некоторые жители Украины могут потерять возможность получать жилищную субсидию. Причиной потери субсидии может стать одно важное нарушение со стороны получателей субсидии.

Эту информацию рассказала Елена Охрименко, директор департамента Пенсионного фонда, во время интервью на телеканале "Общественное".

Она пояснила, что субсидии отмена возможна, если накоплена появившаяся задолженность. Если долг возник за три месяца и превышает 680 гривен, а также не был погашен.

В таком случае Пенсионный фонд не будет назначать субсидию, пока человек не заключит соглашение о реструктуризации долга или не погасит задолженность.

По решению правительства субсидия предоставляется в случае, когда расходы на коммунальные услуги превышают 15% среднемесячного дохода семьи до завершения военного положения и в течение 1 месяца после его отмены. Размер субсидии во внесезонный период составляет в среднем от 350 до 400 гривен.

Важно отметить, что внутренне перемещенные лица, фактически проживающие в жилых помещениях и не имеющие арендного договора, также могут получать субсидию.

Заявление о получении субсидии можно подать в электронном виде. Для получения поддержки необходимо предоставить документы, удостоверяющие факт проживания по адресу домохозяйства (например, справка о взятии на учет внутренне перемещенного лица).

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Напомним, на фоне повышения тарифов на электроэнергию в Украине максимально изменятся правила выплаты субсидии.

Как писала Politeka, в ПФУ дали разъяснение, какими будут субсидии из-за новых тарифов на электричество.

Также Politeka сообщала, украинцы имеют право на денежную помощь на оплату коммуналки, но некоторых могут заставить вернуть субсидии.