Было объявлено о подозрении в совершении растрат чужого имущества посредством злоупотребления служебным положением и общей договоренностью группы лиц.

Сотрудники Государственного бюро расследований (ДБР) объявили о подозрении бывшему директору ГП "Специализированное лесохозяйственное агропромышленное предприятие "Камень-Каширскаягролес" по делу о хищении государственных средств. Детали скандального дела о хищении сообщили в пресс-службе ДБР.

В настоящее время он занимает должность главы Южного лесного офиса Государственного предприятия "Леса Украины", осуществляющего деятельность в Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

Расследование установило, что в течение нескольких лет подозреваемый, совершая сговор с главным бухгалтером предприятия, направлял более 15 миллионов гривен к частным предпринимателям. Эти лица, по предварительному согласованию, оказывали услуги по ремонту автотранспорта, перевозке грузов, ремонту помещений, вывозу мусора, а также транспортировке лесной продукции.

В ходе расследования сотрудники Государственного бюро установили, что часть заключенных договоров была фиктивной, то есть предоставления соответствующих услуг фактически не происходило.

Подозреваемому было объявлено о подозрении в совершении растрат чужого имущества посредством злоупотребления служебным положением и общей договоренностью группы лиц. Ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет с возможностью конфискации имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности рассматривается.

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