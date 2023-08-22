В Кременце Тернопольской области гражданин, житель этого населенного пункта, напал на военнослужащего, жестоко избил его и отобрал служебный автомат. После нападения злоумышленник устроил несанкционированную прогулку по городу. Он был задержан с помощью специальной операции, сообщили в Нацполиции.

Полиция сообщила, что избитого военнослужащего обнаружили в лесополосе вечером 21 августа. Он имел многочисленные травмы головы и был госпитализирован. По предварительной информации, между потерпевшим и подозреваемым возник спор, переросший в конфликт. Во время потасовки военный потерял сознание, и злоумышленник, воспользовавшись ситуацией, отобрал у него автомат и бронежилет, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Оказалось, что нападающий – это 42-летний местный житель Кременца, имеющий предварительную судимость за многочисленные насильственные преступления, такие как грабежи, разбои и кражи. Полиция оперативно установила его местонахождение и задержала с вооруженным мужчиной.

Злоумышленника задержали в доме, где он прятался, и где также находилась его сожительница вместе с двумя малолетними детьми. Полицейские спасли этих людей от разъяренного подозреваемого. Во время задержания у украденного военнослужащего изъято оружие, бронежилет и другие вещи, принадлежавшие военному.

Задержанному предъявили обвинение в завладении огнестрельным оружием путем разбоя. За этим преступлением предусмотрена тяжелая уголовная ответственность с наказанием – лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

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