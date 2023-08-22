Скандальное видео разлетелось сетью, на кадрах видно, как якобы работник ТЦК достал пистолет и начал угрожать молодому парню.

Так, столичные телеграмм-каналы активно начали публиковать видео, где мужчины в форме угрожали мужчине посреди улицы.

Кроме того, телеграмм-канал "Реальный Киев" добавил, что видео якобы было снято на Соломенском рынке столицы.

Мужчину окружили мужчины в форме, и он выкрикивал: "Не стреляйте! Почему вы меня трогаете!?".

На кадрах также видно, что люди в форме не давали мужчине пройти по тротуару.

По состоянию на 14.50 известно, что полиция начала проверку по поводу данного инцидента.

Событие, попавшее на видео, когда мужчина, похожий на сотрудника военкомата угрожал мужчине оружием, вызвало интерес со стороны правоохранителей.

"Для проверки на место прибыл наряд полиции. Правоохранители установили и опросили всех участников инцидента и зарегистрировали событие в Соломенском управлении полиции", - сообщили в управлении.

Также сообщается, что мужчина, которому якобы угрожали, не писал заявления в полицию и не пострадал.

Дальнейшая проверка произошедшего – проводится.

Источник: ТСН со ссылкой на полицию Киева.

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