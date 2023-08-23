В рядах вражеских сил предатель активно участвовал в боевых действиях против украинских защитников на южном фронте.

По информации, полученной от Службы безопасности Украины (СБУ), сообщено о подозрении бывшему пограничнику, дезертировавшему и присоединившемуся к вражеским рядам, с целью стрелять по украинским гражданам.

По данным следствия, преступник попал в плен украинских защитников во время боев в районе поселка Нескучное Донецкой области в июне текущего года.

Расследование показало, что он служил в должности начальника ракетно-артиллерийского отделения в пограничной комендатуре быстрого реагирования под названием "Новотроицкое" в Донецкой области.

Но в начале марта 2022 года он незаконно покинул службу и скрылся в временно оккупированном поселке Никольское Мариупольского района, где проживают его родственники.

Там его уже ждало "собеседование" с представителями российских спецслужб и командование регулярных войск россии, и он согласился присоединиться к оккупационной "полиции днр".

Уже в рядах вражеских сил предатель активно участвовал в боевых действиях против украинских защитников на южном фронте.

Собранные доказательства подтверждают, что он занимал позиции у вражеских укрепрайонов и блокпостов, направленных на сдерживание движения украинских войск на Мариупольском направлении. За такие действия грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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