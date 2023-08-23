На данном этапе задержанной объявлено подозрение по статье 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) и находится под стражей.

В Николаевской области Служба безопасности Украины (СБУ) успешно осуществила задержание фальшивого интернет-детектива, которая злоупотребляла доверием семей бойцов Вооруженных Сил Украины (ВСУ) и обманывала их, выдумывая деньги. Подробности дела рассказали в пресс-службе СБУ.

Мошенница обещала родным бойцов найти их военных родственников и предоставить информацию об их местонахождении и состоянии за сумму до 7 тысяч гривен за каждого. Однако после получения денег она прекращала любую коммуникацию с семьями, не предоставив ни одной полезной информации.

В результате своей деятельности, этот человек совершил обман более 500 семей военнослужащих на общую сумму около 2 млн гривен.

Чтобы реализовать свое заблуждение, злоумышленница создала фейковые интернет-группы под названием "Поиск пропавших" и "Возвращайся живым" в популярных социальных сетях. В этих группах она предлагала свои "детективные услуги" и указывала свой банковский счет для сбора средств, которые, как утверждалось, были необходимы для решения вопросов поиска.

Сотрудники СБУ задокументировали более 50 случаев получения денег мошенницей от обманутых семей.

Во время обысков в месте проживания задержанной были обнаружены 20 мобильных телефонов, планшет и 64 SIM-карты, которые она постоянно меняла для уклонения от раскрытия.

На данном этапе задержанной объявлено подозрение по статье 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) и находится под стражей.

Последние новости Украины:

Напомним, миллионы из бюджета разворовали, раскрыты участники схемы.

Как Politeka.net сообщала, что чиновники прокрутили новую коррупционную схему, скандальные детали.

Также сообщалось Politeka.net, украинец в тюрьме умудрился работать на оккупантов.