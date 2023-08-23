Государство обязано выполнять свои обязательства по индексации пенсии и поддерживать пенсионный уровень на установленном законом уровне.

В планах правительства на 2024 год предусмотрено осуществление индексации пенсий и сохранение субсидий для малообеспеченных семей. Законодательство устанавливает возможность откладывать индексацию пенсий в период войны. Однако, несмотря на военную ситуацию, правительство Украины уже осуществило индексацию пенсий в этом году и планирует продолжить этот процесс и в следующем году.

На сегодняшний день средняя пенсия в Украине составляет примерно 5311 гривен. Прогнозируется, что на следующий год размер пенсий увеличится еще на 16%. Понятно, что, учитывая текущие инфляционные процессы и военный контекст, экономическая ситуация не определена. Однако государство обязано выполнять свои обязательства перед гражданами и поддерживать пенсионный уровень на установленном законом уровне.

Депутаты также отмечают необходимость пересмотра подхода к расчету пенсий. По словам министра социальной политики Оксаны Жолнович, индексацию пенсий в 2024 году планируется осуществить, несмотря на возможность приостановки этого процесса во время военного положения.

Сумма повышения пенсий будет зависеть от изменений прожиточного минимума, а также стажа, возраста и других факторов пенсионеров.

Прогнозировать пенсионные выплаты в следующем году сейчас очень сложно. Это будет определяться ситуацией на фронте, состоянием страны и общей экономической конъюнктурой. Кроме того, на индексацию пенсий могут повлиять условия договоренности с Международным валютным фондом, которые могут потребовать ограничения социальных расходов.

Источник: НВ.

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