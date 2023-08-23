К тому же узнать хоть как-то дистанционно о наличии новых купюр в отделениях "ПриватБанк" возможности нет.

"ПриватБанк" – это известный финансовый банк, обслуживающий значительную часть населения Украины. Несмотря на популярность и доступность, некоторые клиенты могут столкнуться с определенными трудностями при использовании его услуг.

На специализированном веб-ресурсе Минфина был размещен отзыв, который касается деятельности "ПриватБанка". Клиент раскритиковал работу учреждения.

Клиентка "ПриватБанк" отметила, что заказала доллары в отделении банка и всегда ей предлагают доллары только старого образца. При этом из-за этого появляются проблемы - не каждый обменник берет эти деньги если их принимают то их меняют совершенно по другому курсу -10% от курса.

К тому же узнать хоть как-то дистанционно о наличии новых купюр в отделениях "ПриватБанк" возможности нет. Оператор в "ПриватБанк" в телефонном режиме предложила ежедневно ходить по нескольким отделением банка с этим вопросом о наличии новых купюр.

"Для того чтобы мне получить мои деньги нового образца мне нужно самой ежедневно ходить по всем отделением данного банка подходить в каждую кассу и спрашивать есть у них доллар нового образца или нету. Сегодня мне в отделение банка сказали что доллары нового образца в отделение не поступали и не поступают в целом никогда. Это просто издевательство какое-то над людьми. Я просто в шоке!", - пожаловалась клиентка "ПриватБанк".

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Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.

Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.

Также Politeka.net писала, что "ПриватБанк" без причин закрыл счета украинца, вспыхнул скандал.