Задержан депутат, который за взятку «помогал» сотрудникам военкомата избежать ротации на передовую.

Сотрудники Службы безопасности разоблачили на коррупции депутата сельсовета из Тернопольской области.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, депутат мобилизовался в Вооруженные силы Украины и сейчас проходит службу в регионе. По данным расследования, он предлагал другим мобилизованным за денежное вознаграждение обеспечить им возможность избежать плановой ротации в зону боевых действий на востоке и юге страны.

Злоумышленник предложил свои "услуги" сотруднику местного военкомата. За взятку в размере 6 тысяч долларов депутат обещал ему обеспечить "отсрочку" служебной командировки на фронт, решив вопрос с руководством.

К коррупционной схеме подозреваемый также привлек в качестве посредника для передачи взятки своего знакомого предпринимателя. Но сотрудникам СБУ удалось задержать с поличным и депутата, и его сообщника, в момент передачи взятки в Тернополе.

Обеим задержанным сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием). Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, проверяется возможная причастность руководства местного военкомата к этой коррупционной схеме.

Злоумышленникам грозит наказание в виде до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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