Ему и его сообщникам может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, а также конфискация имущества.

Сотрудники Государственного бюро расследований (ДБР) совместно с Национальной полицией сообщили о подозрении бывшему правоохранителю и двум его сообщникам. Подробности резонансного дела поделились в пресс-службе ДБР.

Установлено, что бывший правоохранитель получил информацию о значительных запасах стоимостных удобрений и другой продукции на складах сельхозпредприятия. Он спроектировал план кражи с целью дальнейшей перепродажи. Для воплощения замысла бывший милиционер использовал своих знакомых, которые были работниками предприятия и имели доступ к складским помещениям.

Сообщники подробно продумали действие. Они совершали похищение во время дежурства бывшего правоохранителя на находившемся неподалеку блок-поста. Таким образом, угнанная продукция неизвестным образом вывозилась на автомобилях.

Похищенные удобрения преимущественно и практически 4 тонны сои злоумышленники скрывали во дворе родителей бывшего правоохранителя. В общей сложности, сообщники успели вывезти около 20 тонн удобрений, а также почти 4 тонны сои. Ущерб от похищенного оценивается более чем в 500 тысяч гривен, которые заработал полицейский. Украденную продукцию злоумышленники продавали местным жителям.

Во время очередной попытки угнать товар из складов, фигурантов задержали правоохранители. Им может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, а также конфискация имущества.

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