Погибший депутат был полковником Вооруженных сил Украины и активно участвовал в военных действиях с 2014 года.

Во время российско-украинской войны погиб депутат Киевского городского совета Сергей Ильницкий, также известный как капитан сборной Украины на спортивных соревнованиях "Игры непокоренных". Об этой трагедии сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Сергей воевал с самого начала российского вторжения, с 2014 года. Сразу после Майдана вступил в Украинскую Добровольческую Армию. Спи с миром, герой! Честь!", - написал нардеп в своем Телеграмм.

Сергей Ильницкий выступал в Киевсовете от партии "Европейская солидарность". На заседание он приезжал с фронта, и сразу несся к собратьям. Воевал на Донецком, самом парком направлении. Там он отдал свою жизнь за Украину.

Сергей Ильницкий был полковником Вооруженных сил Украины и активно участвовал в военных действиях с 2014 года. После событий на Майдане он присоединился к Украинской Добровольческой Армии под командованием Дмитрия Яроша.

Он занимал должность первого заместителя командующего Украинской Добровольческой Армией и командира отряда "Юг" в составе 28-й отдельной механизированной бригады. В октябре 2018 он стал начальником Главного штаба Украинской Добровольческой Армии.

Эта потеря стала настоящим ударом для украинского общества, которое чтит память и вклад Сергея Ильницкого в защиту страны от российских оккупантов.

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