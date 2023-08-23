Во время российско-украинской войны погиб депутат Киевского городского совета Сергей Ильницкий, также известный как капитан сборной Украины на спортивных соревнованиях "Игры непокоренных". Об этой трагедии сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

депутат Киевского городского совета Сергей Ильницкий

"Сергей воевал с самого начала российского вторжения, с 2014 года. Сразу после Майдана вступил в Украинскую Добровольческую Армию. Спи с миром, герой! Честь!", - написал нардеп в своем Телеграмм.

Сергей Ильницкий выступал в Киевсовете от партии "Европейская солидарность". На заседание он приезжал с фронта, и сразу несся к собратьям. Воевал на Донецком, самом парком направлении. Там он отдал свою жизнь за Украину.

Сергей Ильницкий был полковником Вооруженных сил Украины и активно участвовал в военных действиях с 2014 года. После событий на Майдане он присоединился к Украинской Добровольческой Армии под командованием Дмитрия Яроша.

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депутат Киевского городского совета Сергей Ильницкий

Он занимал должность первого заместителя командующего Украинской Добровольческой Армией и командира отряда "Юг" в составе 28-й отдельной механизированной бригады. В октябре 2018 он стал начальником Главного штаба Украинской Добровольческой Армии.

Эта потеря стала настоящим ударом для украинского общества, которое чтит память и вклад Сергея Ильницкого в защиту страны от российских оккупантов.

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