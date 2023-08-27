Украинец попал в сферу внимания агрессора благодаря своему активному участию в прокремлевских пабликах, где он неоднократно оставлял антиукраинские комментарии.

Специальная служба безопасности (СБУ) произвела задержание мужчины, служившего информатором для российской Федеральной службы безопасности (ФСБ). Как сообщили в пресс-службе СБУ, этот индивид пытался предоставить врагу разведданные по местонахождению Вооруженных сил обороны в районах Донбасса, прилегающих к передовой линии.

Основными объектами его разведки были места базирования тяжелого вооружения и бронетехники, в основном иностранного производства, расположенные на территории Славянска.

Для передачи этой информации индивид использовал чат-бот ФСБ, созданный для сбора данных по украинским военным на востоке Украины.

Собранная разведывательная информация служила оккупантам для планирования новых воздушных атак на позиции ВСУ вблизи линии фронта.

После проведения операций по обеспечению контрдиверсионных мероприятий сотрудники СБУ задержали злоумышленника у его места жительства. При задержании удалось обнаружить его телефон, который использовался для общения с ФСБ.

По предварительным данным следствия, злоумышленником оказался работник одного из предприятий Славянска, которого российская спецслужба дистанционно привлекла к сотрудничеству против Украины.

Этот индивидуум попал в сферу внимания агрессора благодаря своему активному участию в прокремлевских пабликах, где он неоднократно оставлял антиукраинские комментарии.

Злоумышленник находится под стражей, а ему может быть назначен до 8 лет лишения свободы.

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