Так, Сатановскую ОТГ всколыхнула весть о том, что ушла из дома четырехлетняя девочка и скрылась.

Как сообщили в полиции Хмельницкой области, бабушка бросилась на поиски внучки, однако самостоятельно найти ребенка ему не удалось.

Растерянная женщина позвонила по телефону в полицию.

"Полтора часа дедушка с бабушкой разыскивали девочку, обегали хозяйства, прилегающую территорию, обратилась к работникам охраны местного санатория", - говорится в сообщении.

На место происшествия оперативно выехали сотрудники полиции, зайдя на хозяйство, увидели ребенка, спрятавшегося в летней беседке под столом.

"Как оказалось, девочка играла таким образом с бабушкой в ​​прятки", - сообщили в полиции.

В семью девочки пришли работники сектора ювенальной превенции Хмельницкого районного управления полиции.

С родственниками провели профилактическую работу, и подарили ребенку канцелярские принадлежности для того, чтобы девочка заняла себя интересным и не играла с бабушкой в ​​опасные прятки.

Следует помнить - в случае, если ваш ребенок вдруг исчез, важно следовать некоторым советам от полиции:

• Немедленно позвоните по телефону 102 и передайте всю доступную информацию о возможном местонахождении ребенка.

• Предоставьте полиции фотографию ребенка, соответствующую текущему возрасту.

• Привлекайте всех родственников, друзей и знакомых к поискам и совместно продвигайте информацию об исчезновении.

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