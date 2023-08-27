За его преступление предусмотрена ответственность в виде до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности.

Во время оккупации села Андреевка Купянского района Харьковской области один мужчина добровольно согласился исполнять обязанности "исполняющего обязанности помощника начальника управления".

Подробности сообщила пресс-служба Нацполиции.

Игорь Довганюк – работник одного из заводов Славянска и он с удовольствием пошел работать на оккупантов. Его задачи включали выполнение решений руководства военно-гражданской администрации на оккупированной территории населенных пунктов, таких как Андреевка, Садовод, Рогозянка и Стецьковка.

Выполняя свои обязанности, мужчина собирал паспортные данные местного населения из этих населенных пунктов, проводил прием граждан и выполнял другие задачи, направленные на функционирование незаконного органа власти. Полиции удалось разоблачить этого предателя.

Следственным отделением полиции № 2 следственного отдела Купянского РИН ГУНП в Харьковской области при руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области поставлено в известность о подозрении 54-летнему нарушителю по ст. 111-1 ч. 5 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

По этой статье предусмотрена ответственность в виде до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет, а также конфискация имущества. Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

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