Так, депутаты Рады получили в июле компенсацию стоимости аренды жилья из государственного бюджета на общую сумму 2,69 млн. гривен.
Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.
На сайте Совета есть список депутатов, которым в июле произведена выплата компенсации за аренду жилья или аренду гостиничного номера.
Общая сумма расходов депутатам за аренду жилья составляет 2690000 гривен.
Новая денежная помощь украинцам: кто может рассчитывать на деньги, появился перечень
Россияне влупили по Одесчине, известно, куда попали: "Целью врага стала..."
Украинские беженцы отказываются платить за питание в Ирландии: им угрожают выселением, детали
С 23 по 24 августа будут действовать новые запреты: срочное обращение к жителям Кривого Рога
"Я боюсь!": Приходько отказалась выступать перед украинскими военными, детали
Средний размер компенсации, которую насчитали одному депутату за месяц – составляет около 19,5 тысяч гривен.
Так, в основном депутаты получали расходы на проживание в арендованном жилье в июне.
Согласно опубликованным данным, наибольшую сумму получил депутат от группы "Платформа за жизнь" Владимир Кальцев – 117,2 тысячи гривен (речь идет о проживании в январе-июне).
Второе место по сумме выплат имеет депутат от фракции "Европейская солидарность" Яна Зинкевич - 97,5 тысяч гривен, это сумма за проживание в феврале-июне.
На третьем месте – депутат от "Европейской солидарности" Олег Синютка – 85 тысяч гривен, компенсация за проживание в феврале-июне.
Последние новости Украины:
Напомним, миллионы из бюджета разворовали, раскрыты участники схемы.
Как сообщала Politeka, чиновники прокрутили новую коррупционную схему, скандальные детали.
Также Politeka писала, что украинец в тюрьме умудрился работать на кафиров.