Так, депутаты Рады получили в июле компенсацию стоимости аренды жилья из государственного бюджета на общую сумму 2,69 млн. гривен.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

На сайте Совета есть список депутатов, которым в июле произведена выплата компенсации за аренду жилья или аренду гостиничного номера.

Общая сумма расходов депутатам за аренду жилья составляет 2690000 гривен.

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Средний размер компенсации, которую насчитали одному депутату за месяц – составляет около 19,5 тысяч гривен.

Так, в основном депутаты получали расходы на проживание в арендованном жилье в июне.

Согласно опубликованным данным, наибольшую сумму получил депутат от группы "Платформа за жизнь" Владимир Кальцев – 117,2 тысячи гривен (речь идет о проживании в январе-июне).

Второе место по сумме выплат имеет депутат от фракции "Европейская солидарность" Яна Зинкевич - 97,5 тысяч гривен, это сумма за проживание в феврале-июне.

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На третьем месте – депутат от "Европейской солидарности" Олег Синютка – 85 тысяч гривен, компенсация за проживание в феврале-июне.

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