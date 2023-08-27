Правоохранители изъяли более 10 тысяч медицинских дел, среди которых документы, полученные «привилегированным» способом. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Департамент стратегических расследований вместе с органами досудебного расследования Нацполиции и прокуратурой по всей стране провели более 200 обысков медучреждений и ТЦК, направленных на выявление коррупционных схем уклонения от призыва.
Такие мероприятия были спровоцированы выявленными масштабными коррупционными схемами, в которых участвовали сотрудники этих учреждений. Лица, причастные к этим схемам, за плату помогали военнообязанным мужчинам получить группу инвалидности или признать их временно непригодными к службе.
В частности, по данным Нацполиции, коррумпированные сотрудники ТЦК и медучреждений выдавали пустые медицинские бланки и бланки повесток со всеми необходимыми печатями и подписями, создавали фиктивные истории болезней, а также вносили ложные данные о состоянии здоровья "клиентов" в базы данных. Это позволяло военнообязанным либо отсрочить, либо вообще избежать призыва.
Всего в помещениях ТЦК, по местонахождению МСЭК и ВЛК, а также по месту жительства подозреваемых полицейские изъяли более 10 тысяч личных медицинских дел и другой документации.
Следствие должно проверить законность получения соответствующих справок, а действиям служащих и псевдобольных гражданских лиц будет предоставлена правовая квалификация.
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