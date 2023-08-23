Обвиняемых судили в соответствии с ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение несанкционированной информации о расположении Вооруженных сил Украины, совершенное в условиях военного положения). Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Во время ракетных атак рф по Киеву в мае 2023 года осужденные распространяли видеозаписи, на которых были показаны действия противовоздушной обороны, расположение ВСУ и результаты ракетных атак со стороны россии. Они использовали мессенджеры и социальные сети для распространения видео.

В ходе досудебного следствия все четверо признали свою вину.

Дела рассматривались районными судами Киева. Фигурантам назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы каждому с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком сроком от 1 до 3 лет.

Как добавили в ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области, в частности осуждена 33-летняя блоггерша. Женщина во время массированной ракетной атаки рф на столицу сняла и распространила видео через телеграм-каналы.

В сети это видео сразу подхватили не только российские пропагандистские ресурсы, но и специалисты военной разведки рф. Тогда сотрудники СБУ оперативно установили авторку видеозаписи. У злоумышленницы был изъят мобильный телефон, который она использовала для создания и распространения запрещенного контента.

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