С началом полномасштабной акции полиции в Запорожской области стали известны случаи, когда мародеры использовали хаос для краж имущества граждан, покинувших свои дома из-за обстрелов и бомбардировок. Подробности сообщили в пресс-службе Нацполиции.

В течение июля и августа двое жителей Орехова обратились к работникам Пологовского районного отдела полиции. Они сообщили, что, выезжая из города из-за обостренной ситуации, стали жертвами краж своего личного имущества в отсутствие.

После расследования полицейские установили, что злоумышленник сломал двери, проник в дома, поврежденные обстрелами, и угнал бытовую технику и компьютеры.

Узнав информацию, сотрудники криминальной полиции обнаружили, что к преступлению причастен местный житель, 55 лет.

В результате обыска в его месте жительства полицейские изъяли украденное имущество – видеокамеру, планшеты и фотоаппараты, возвращенные владельцам после следственных действий.

В настоящее время следователи рассматривают возможность сообщить фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины и решают вопрос о мере пресечения.

Досудебное расследование проводится под руководством Пологовской окружной прокуратуры, выясняется, есть ли у злоумышленника другие подобные преступления в городе.

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