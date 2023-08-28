Во время ракетных атак россии по Киеву осужденный распространял видеозаписи, на которых были показаны действия противовоздушной обороны, расположение ВСУ и результаты ракетных атак со стороны россии. Из-за него погибли люди. Более того, мужчина вел себя агрессивно и угрожал своим знакомым, имеющим патриотическую позицию. Суд вынес ему приговор, передает Офис генерального прокурора.

По данным расследования, житель Киева в начале широкомасштабной войны россии против Украины создал телеграмм-канал, где распространял антиукраинские призывы. Затем он начал размещать информацию о расположении военных подразделений Вооруженных Сил Украины в этом канале.

В марте 2022 г. обвиняемый разместил в Телеграмм-канале подробную информацию о месте дислокации военной техники и подразделений Вооруженных Сил Украины на территории города Киева. Эта информация в дальнейшем использовалась противником, и следствием этого было несколько обстрелов из "Градов" и "Смерчей", повлекших гибель двух человек и ранение четырех других.

Кроме того, прокуроры раскрыли содержание личных переписок блоггера с его знакомыми. В этих сообщениях он угрожал одной из знакомых "денацификацией" и массовыми расправами из-за ее проукраинской позиции. Он также выражал намерения ждать россиян в Киеве.

Задержанние горе-блоггера было проведено в марте 2022 года. В феврале 2023 года мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией его имущества. Однако он оспорил этот приговор. Несмотря на это, апелляционный суд поддержал решение первоступенца.

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