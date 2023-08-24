Участникам группы грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили во Львовской области преступную группу, которая занималась изготовлением и распространением наркотических веществ на значительную сумму денег. Эти злоумышленники даже пытались вовлечь в свои операции раненых военнослужащих, находившихся на сложном и болезненном лечении.

Подробности сообщила пресс-служба ГБР.

Главный организатор наркобизнеса, житель Львовщины совместно со своими сообщниками, включая активных и бывших военнослужащих, организовали деятельность по изготовлению и сбыту психотропных веществ, в частности амфетамина, на территории Червонограда. В месяц группа реализовывала до 7500 доз наркотиков, общей стоимостью более 600 тысяч гривен.

Во избежание обнаружения они использовали помещение ветеранской общественной организации. В ее помещении они хранили и упаковывали наркотические вещества и психотропы для последующего сбыта, включая раненых военнослужащих. Они даже пытались подсадить свой товар раненым, утверждая, что это поможет снять их боли и страдания.

Правоохранители задержали главного организатора и его подельника при попытке продажи партии амфетамина весом 115 граммов. В ходе обыска в помещении общественной организации были обнаружены пакеты с наркотическими веществами, готовыми к сбыту среди раненых военнослужащих и гражданского населения.

Участникам группы грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Подчеркиваем, что этот процессуальный процесс под руководством Львовской областной прокуратуры.

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