Замглавы поселкового совета на Волыни оштрафован за получение взяток.

Сообщается, что чиновник помогал знакомому уезжать за границу под видом водителя-волонтёра.

Чиновник подготовил письма-рекомендации к Волынской ОВА, чтобы мужчину внесли в систему «Шлях».

Свою вину мужчина признал и подписал соглашение о признании виновности. Ему назначили 59,5 тысячи гривен штрафа.

Установлено, что чиновник дал указание работнику поселкового совета подготовить письмо в ОВА о включении мужчины в список волонтеров.

За свои услуги заместитель председателя поссовета на Волыни получил обещанные 400 евро.

Однако, судя по приговору суда – это не единственный подобный случай с участием чиновника.

Есть еще 1 письмо, подготовленное по указанию должностного лица - мужчина дважды уезжал в Польшу - но как волонтер гуманитарных грузов не привозил.

За свое "содействие" чиновник получил талоны на 240 литров дизельного горючего.

Также чиновник повысил "расценки за услуги" и намеревался получить 600 евро. Во время получения очередной взятки чиновник был задержан.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 368 УК (получение неправомерной выгоды), которая предусматривала до десяти лет тюрьмы.

Однако впоследствии, судя по приговору, дело переквалифицировали в более мягкую статью: ч.2 ст. 369-2 УК (злоупотребление влиянием), которая предусматривает максимум пять лет тюрьмы.

Источник: Захід нет.

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