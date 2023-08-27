Подполковник во Львовской области безосновательно исключил из военного учета офицеров запаса.

Так, Мостиский районный суд Львовской области признал виновным военного в превышении полномочий.

Сообщается, что должностное лицо ТЦК на Львовщине исключило из военного учета 10 офицеров запаса.

В постановлении суда сообщается о том, что подполковник на руководящей должности в ТЦК в начале полномасштабной войны безосновательно исключил 10 офицеров запаса из военного учета.

В качестве причины указано состояние здоровья офицеров с последующим правом выезжать за границу.

Военный отметил, что частично не согласен с обстоятельствами, внесенными в протоколы.

Подполковник добавил, что допустил нарушение не намеренно, а якобы из-за того, что не успел ознакомиться с законодательством военного положения.

Военный добавил, что документы в отношении офицеров запаса были составлены с соблюдением действующих в мирное время требований законодательства.

Судья исследовала материалы дела и признала военного виновным в превышении служебных полномочий.

Подполковнику назначили наказание в виде семи дней на гауптвахте.

Однако сообщается, что постановление еще не может быть подано апелляцией.

Источник: Захід нет.

Последние новости Украины:

Чиновник военной администрации в Одесской области погорел на взятке, кадры: за что он требовал $6 000.

Как сообщала Politeka, 51 миллион планируется потратить на подземный переход под Одессой.

Также Politeka писала, что бы логерку из Одессы, которая призвала бомбить Украину, "наказали".