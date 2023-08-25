Некоторые украинцы могут остаться без субсидии по ряду причин. Известно, кому в Украине не назначается денежная помощь.

Украинцы, которые по разным обстоятельствам не в состоянии самостоятельно оплачивать коммунальные счета, могут рассчитывать на помощь от государства в виде субсидии. Однако некоторые украинцы могут остаться без субсидии по ряду причин.

Например, субсидия не предоставляется лицам, имеющим просроченную более трех месяцев задолженность за оплату коммунальных услуг, сумма которой превышает 40 тысяч рублей (680 гривен).

Также субсидия не будет предоставляться, если общая площадь квартиры превышает 130 метров квадратных в частных домах и 230 квадратных метров в многоквартирных домах.

К тому же откажут в субсидии, когда член семьи в течение 12 месяцев до назначения субсидии совершил покупку на сумму более 50 тысяч гривен.

Кроме этого, субсидия не предусмотрена тем лицам, кто имеет на банковском депозитном счете или счетах средства на сумму, превышающую 100 тысяч гривен, или владеет облигациями внутреннего государственного займа на общую сумму более 100 тысяч гривен.

Если у собственности есть транспортное средство, которому возраст менее пяти лет, или два и более транспортных средства, возраст которых меньше пятнадцати лет (за исключением мопедов и прицепов).

Эти ограничения могут привести к прекращению выплат субсидий для целевых лиц.

Источник: Фокус .

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