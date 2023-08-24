"ПриватБанк" представляет собой известный финансовый институт, обслуживающий значительную часть населения Украины. Несмотря на широкую популярность и доступность, некоторые клиенты могут столкнуться с определенными проблемами при использовании его услуг.

На специализированном веб-ресурсе Минфин был опубликован отзыв, касающийся деятельности "ПриватБанка". Клиент высказал свою критику по поводу работы данного финансового учреждения.

Клиентка "ПриватБанк" пожаловалась, что срок действия ее кредитной карточки истек, потому она пришла в банк, чтобы открыть новую. Консультант в отделении клятвенно пообещал, что через пару дней будет установлен кредитный лимит и оплата частями, которые были срочно нужны клиентке. Но услуги подключены не были.

"Прошел месяц…Куда не обращаюсь — заученный текст.банк берет в учет много факторов…Назовите, конкретно почему МНЕ отказано? Я знаю почему. Доход хороший! Не выгодно впаривать кредитики???", - пожаловалась клиентка "ПриватБанк".

Клиентка "ПриватБанк" добавила, что не понимает, почему ей не была подключена "Оплата частями". Ведь она раньше всегда пользовалась этой функцией. При чем ее подруга получает минимальную зарплату, а лимит "Оплаты частями" у нее около 25 тысяч. В то же самое время, когда сама клиентка "ПриватБанк" получает 20 тысяч зарплаты, а "Оплату частями" ей не хотят подключять.

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Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.

Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.

Также Politeka.net писала, что "ПриватБанк" без причин закрыл счета украинца, вспыхнул скандал.