Известно, что следователи МВД провели обыски в служебных помещениях «Киевстройреконструкции».
Как сообщили в МВД Украины, рабочие предприятия разворовали миллионы гривен из бюджета.
Стало известно, что они заключили договор с подрядным предприятием о работах по ценам выше рыночных.
Правоохранители провели обыски коммунального предприятия.
Так, следователи выяснили, что коммунальное предприятие по условиям тендера заключило договор с подрядным предприятием на проведение работ по объекту «Реконструкция дамб иловых полей №1 и №2 Бортнической станции аэрации».
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Сообщается, что цены были значительно завышены. Выводы судебной строительно-технической экспертизы показали, что стоимость работ завышена более чем на 6 миллионов гривен.
Таким образом был нанесен ущерб бюджету Киева в размере 6 млн грн на реконструкции дамб.
Следователи в ходе обысков изъяли документы по закупкам, сметам, актам выполненных работ и другим документам, касающимся расследования.
Известно, что злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до восьми лет, следственные действия продолжаются.
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