На реконструкции дамб Бортницкой станции аэрации "заработали" более 6 млн.

Известно, что следователи МВД провели обыски в служебных помещениях «Киевстройреконструкции».

Как сообщили в МВД Украины, рабочие предприятия разворовали миллионы гривен из бюджета.

Стало известно, что они заключили договор с подрядным предприятием о работах по ценам выше рыночных.

Правоохранители провели обыски коммунального предприятия.

Так, следователи выяснили, что коммунальное предприятие по условиям тендера заключило договор с подрядным предприятием на проведение работ по объекту «Реконструкция дамб иловых полей №1 и №2 Бортнической станции аэрации».

Сообщается, что цены были значительно завышены. Выводы судебной строительно-технической экспертизы показали, что стоимость работ завышена более чем на 6 миллионов гривен.

Таким образом был нанесен ущерб бюджету Киева в размере 6 млн грн на реконструкции дамб.

Следователи в ходе обысков изъяли документы по закупкам, сметам, актам выполненных работ и другим документам, касающимся расследования.

Известно, что злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до восьми лет, следственные действия продолжаются.

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