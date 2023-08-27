На полицейского может быть наложено наказание в виде лишения свободы до 8 лет с конфискацией имущества.

Сотрудники Государственного бюро расследований (ДБР) совместно с внутренней безопасностью Национальной полиции раскрыли случай преступной деятельности правоохранителя из Хмельнитчины и его сообщника. Эта группа требовала от граждан за помощь в уклонении от мобилизации, ссылаясь на собственные связи в районном центре комплектования.

Стоимость этой "услуги" составила 2,5 тысяч долларов США. Злоумышленников удалось разоблачить в процессе попытки "решить вопрос" мужчину, который уже прошел военно-врачебную комиссию и получил повестку об отправке на службу в воинскую часть.

По предварительной информации, правоохранитель присутствовал при вручении первой повестки, полученной мужчиной на работе, и решил выгодно воспользоваться этой ситуацией.

Правоохранители задержали обоих подозреваемых "на горячем" во время передачи части взятки. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

За преступление требование взятки и содействие уклонению от мобилизации подозреваемых может быть наложено наказание в виде лишения свободы до 8 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время проводится дополнительная проверка для установления возможной причастности к этой схеме других работников районного центра комплектования.

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