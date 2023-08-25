В Киевской области правоохранители расследуют схему присвоения бюджетных средств должностными лицами четырех медицинских учреждений. Об этом подробнее сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности Украины.
По полученной информации, в период с 2021 по 2023 годы руководители медицинских учреждений совершили преступные действия. Согласно данным, они заключили ряд соглашений на закупку фармацевтических товаров от находящейся под их контролем частной компании.
В некоторых случаях стоимость закупок была завышена от восьми раз и больше.
Во время проведения обысков в этих медицинских учреждениях детективы Бюро экономической безопасности изъяли документы, связанные с тендерами, а также финансовые документы. Сейчас эти материалы переданы на экспертизу для исчисления фактических убытков, нанесенных государству. Согласно предварительным подсчетам, общая сумма ущерба составляет около 9 миллионов гривен.
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В БЭБ также заявили, что сейчас продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства согласно статье 191 часть 5 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").
Лицам, ответственным за эти действия, может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься некоторой деятельностью сроком до трех лет.
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