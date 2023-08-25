Предатель «готовил» обстрел ТЭЦ в Киевской области во время отопительного сезона.

Так, задержан еще один агент главного управления генштаба из РФ.

Службы безопасности Украины сообщила , что в Киевской области проведена спецоперация по выявлению предателя.

Злоумышленником оказался директор департамента одной из страховых компаний Киева, российская военная разведка дистанционно завербовала его.

Приспешник врага прикрываясь ведением страхового бизнеса, проводил личные встречи с руководителями энергогенерирующих предприятий по заключению договоров страхования.

Он узнавал от собеседников максимум данных о фактах и ​​последствиях «прилетов» по ​​объектам критической инфраструктуры нашей страны.

Полученные данные агент передавал через мессенджер своему «куратору» в РФ, информация нужна россиянам для подготовки и корректировки ударов по энергопредприятиям Киева на период отопительного сезона.

Российский агент был задержан по месту его жительства, в мобильном телефоне найдены доказательства разведывательно-подрывной деятельности в пользу России.

На основании собранных доказательств СБУ сообщила изменнику о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса.

Сейчас злоумышленник под стражей продолжается расследование.

Предателю грозит пожизненное заключение.

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