Злоумышленнику в Киеве было объявлено подозрение в совершении ряда правонарушений.

Сотрудники полиции Киевской области разоблачили злоумышленника, пытавшегося незаконно обогатиться на гуманитарной помощи. Об инциденте было объявлено публично пресс-службой Киевской области на официальной странице в Фейсбуке .

Согласно сообщению начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрея Небитова, 41-летний украинец получил от благотворительного фонда автомобиль скорой помощи укомплектованный медицинским оборудованием для нужд ВСУ. Муж перевез реанимобиль к месту своего проживания и разобрал его на отдельные запчасти с целью продажи.

По результатам проведенных экспертных оценок, оказалось, что цена такого автомобиля превышает 760 тысяч гривен.

Во время проведения официальных обысков полицейские обнаружили акт приема-передачи, на основании которого был передан реанимобиль, а также нашли гербовую печать и автомобиль скорой помощи.

Злоумышленнику было объявлено подозрение в совершении ряда правонарушений: подделка документов, незаконное завладение транспортным средством и незаконченное покушение на продажу гуманитарной помощи, совершенные большими размерами во время военного положения. Следователи под руководством прокуратуры продолжают расследование.

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