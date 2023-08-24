Украинца продолжают выплачивать денежную помощь и компенсацию во время военного положения.

В Украине можно получить более 100 тысяч гривен от правительства. Председатель Комитета Верховной Рады по финансам, Даниил Гетманцев, рассказал об этом подробнее.

Украинские работодатели получат компенсацию (денежную помощь) от правительства за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью. Эта инициатива предусматривает предоставление компенсационных средств для создания адаптированных условий труда.

По его словам, компенсация (денежная помощь) для лиц с инвалидностью I группы составит 15 минимальных заработных плат, что составляет 100,5 тысяч гривен. Также планируется предоставление компенсации (денежной помощи) работодателям за обустройство рабочих мест для лиц с инвалидностью ІІ группы, в размере 10 минимальных заработных плат, что составляет 67 тысяч гривен.

Эта инициатива предполагает возмещение расходов работодателей. То есть, денежной помощи на приобретение специальных средств для транспортировки и передвижения людей с инвалидностью, а также вспомогательных средств для создания комфортных и безопасных рабочих условий. Это могут быть, например, столы, стулья, кресла, специальные машины и инструменты, а также способы поддержания здоровья и безопасности на рабочем месте.

Главный принцип этой денежной помощи состоит в обеспечении лиц с инвалидностью возможностью работать в комфортных и адаптированных условиях, отвечающих их личным потребностям.

Следует также отметить, что компенсационная программа распространяется и на трудоустройство внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Сумма пособия составляет до 6 700 гривен на каждого работника-переселенца. Для получения компенсации необходимо установить заработную плату на уровне не менее минимальной, уплатить единый взнос на социальное страхование и налоговую отчетность.

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