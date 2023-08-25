На данном этапе заместителю командира была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Во Львовской области сообщили о подозрении заместителю командира воинской части, воспользовавшегося своим служебным положением.

На основе указаний Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона было объявлено подозрение заместителю командира одной из воинских частей за нарушение военным должностным лицом полномочий (часть 5 статьи 426-1 Уголовного кодекса Украины). Подробности сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

По данным расследования, подполковник злоупотреблял своим должностным положением для личной выгоды, привлекая своих подчиненных к постоянным строительным работам на своем частном участке в Яворовском районе Львовщины.

Правоохранительные органы обнаружили, что в рабочее время семеро солдат занимались непосредственно строительством на этом участке.

Подозреваемый был задержан по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Во время проведения официальных обысков обнаружено строительное оборудование, документы и записи, подтверждающие его противоправную деятельность, а также найдены мобильные телефоны, 14 600 долларов США и 1300 евро наличных денег.

На данном этапе ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

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